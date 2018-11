Politiet leder efter en ung mand med marokkansk afstamning, som er flygtet fra fængselspersonalet i Nyborg.

En fange er torsdag flygtet fra fængselspersonalet i Nyborg.

Det oplyser Fyns Politi på sin Twitter-profil.

Ifølge politiet er der tale om en 21-årig mand af marokkansk afstamning, som er smuttet fra fængselspersonalet.

Da manden flygtede, havde han et fikseringsbælte på. Han er iført en blå joggingdragt og mørkegrå trøje. Derudover beskrives han som lille og spinkel.

I første omgang oplyse politiet, at manden havde håndjern på, men der er altså tale om et fikseringsbælte, som han muligvis har fået vristet af sig efterfølgende.

Det fremgår ikke, hvorfor manden var i fængselspersonalets varetægt.

Men politiet oplyser, at manden ikke umiddelbart anses for at være farlig.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Fyns Politi.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.

/ritzau/