Politiet fandt kassevis af hælervarer og et enkelt våben, da de sidste sommer ransagede Maria Hirses bopæl i den nordsjællandske by Vejby.

Den tidligere vært på Lykkehjulet skal en tur i retten til september. Maria Hirse er tiltalt for tre tilfælde af hæleri, forsøg på tyveri og for besiddelse af et knojern. Det fremgår af et anklageskrift, som B.T. er i besiddelse af.

Sidste sommer blev Maria Hirse anholdt sammen med sin daværende kæreste Kim Nordal, der var prøvemedlem i rockerklubben Bandidos.

Fakta Fakta: Maria Hirse Maria Hirse blev kendt i den brede befolkning, da hun i 1995 blev bokstavvender i det populære TV2-program »Lykkehjulet«. Efter programmet lukkede i 2001 har hun været brevkasseredaktør på Ude og Hjemme og har skrevet adskillige bøger. Æblekinder (2001) Få lidt stil (2003) Den 13. – en personlig beretning om mobning, (2003) Samleren (2008) Bag facaden – en personlig beretning om selvværd (2005) Når mad er din fjende (2010) Kvinde kend dit hjerte: en bog om kvinder og hjertesygdomme (2012) Privat har hun været gift med rigmanden Peter Asschenfeldt, som hun har et barn med.

Maria Hirse er tiltalt for hæleri ved i perioden 4. juli til 15. juli 2017 at have modtaget en lang række værdigenstande, der stammede fra to forskellige indbrud i nordsjællandske feriehuse.

Hun modtog ifølge anklageskriftet følgende stjålne genstande:

Et vinkøleskab

18 flasker rødvin

To flasker champagne

En køkkenblender af mærket Kitchen Aid

Syv fiskestænger

En billiardkø

To PH lamper

Derudover er hun tiltalt for forsøg på hæleri ved at have modtaget fire flyttekasser med køkkenudstyr af mærket Dualit. Alle de stjålne sager blev fundet under politiets ransagning af hendes bopæl. Ifølge anklageskriftet blev de stjålne effekter overdraget til hende af 'en ikke navngiven person'.

Maria Hirse. Foto: Claus Bech (arkiv). Vis mere Maria Hirse. Foto: Claus Bech (arkiv).

Under ransagningen fandt politiet også et knojern, og derfor er Maria Hirse tiltalt for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen. Ransagning fandt sted 15. juli i et lejet sommerhus, hvor Maria Hirse boede sammen med sin kæreste, der på daværende tidspunkt var prøvemedlem i Bandidos. Ransagningerne skete efter anmeldelser fra en borger, der så sit dyre sofabord af mærket Philippe Starck til salg på Den Blå Avis.

Kort tid efter ransagningen blev Maria Hirse igen anholdt, da gårdejer og pensioneret politibetjent Henrik Hattel fandt Maria Hirse og en veninde i sin hestestald klokken 22:53 om aftenen 31. juli 2017.

Maria Hirse sammen med Bent Burg, der var vært på Lykkehjulet. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Maria Hirse sammen med Bent Burg, der var vært på Lykkehjulet. Foto: NILS MEILVANG

I et interview med B.T. fortalte gårdejeren, at han pågreb de to kvinder nær ved et aflåst rum fyldt med dyre sadler, som er en letomsættelig vare på det sorte marked.

»Jeg tager fat i hendes håndled, tager førergreb, så den ene arm kommer om på ryggen. Hun råber og skriger, og jeg siger: ’Nu er du tilbageholdt, du får ikke lov til at gå,« sagde han til B.T.

Maria Hirse forklarede i et langt indlæg på Facebook, at de ikke havde til hensigt at stjæle, men at de stoppede ved gården, fordi de længe havde overvejet at anskaffe sig en hest.

Maria Hirse har været gift med forlægger og rigmand Peter Asschenfeldt. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN Vis mere Maria Hirse har været gift med forlægger og rigmand Peter Asschenfeldt. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN

»Faktum er, at vi går ned langs stalden for at se, hvor mange bokse der har åbent vindue. Da klokken er 22.45, vil vi ikke forstyrre, men da vi gerne vil se størrelsen på hesteboksene, åbner vi stalddøren. Vi når dog kun lige at træde ind, da lyset bliver tændt, og nogle mennesker kommer løbende og råber op,« fortalte Maria Hirse i indlægget, hvor hun også fremviste billeder af de hudafskrabninger, hun pådrog sig under den civile anholdelse.

Både Maria Hirse og veninden er nu tiltalt for et tyveriforsøg i hestestalden og subsidiært for ulovlig indtrængen.

Sagen er berammet til 3. september 2018 og foregår ved Retten i Helsingør.