'Pas på hvor I færdes på jeres vej i skoven, man kan komme alvorligt til skade. Det kan ske i dag, i morgen eller om et år.'

Sådan står der skrevet på et hjemmelavet skilt, som medlemmer fra Sorø Bicycle Clubs mountainbike-afdeling i onsdags fandt i Grydebjerg Skov i Sorø. Det skriver TV ØST.

Skiltet ærgrer formanden for cykelklubben.

»Det er ærgerligt, at vi ikke kan færdes i skoven alle sammen. At vi skal blive sure på hinanden, at der er nogen mennesker, der oplever os på mountainbike som nogen, der chikanerer dem, der er andre steder i skoven, for det synes jeg ikke, vi gør. Så det er jeg lidt ærgerlig over - og lidt ked af,« siger formand Torben Ridder til B.T.

Sådan så skiltet ud, før det blev pillet ned. Foto: Kenneth Høyer Jørgensen‎ Vis mere Sådan så skiltet ud, før det blev pillet ned. Foto: Kenneth Høyer Jørgensen‎

Sorø Bicycle Club har tilladelse til at køre i skoven på de indrettede spor, hvilket der bliver gjort opmærksom på på et skilt, der er sat op i skoven. Det var henover det skilt, at det truende skilt blev sat op.

»Det var skruet fast, så der er nogen, der har gjort sig umage med det,« siger Torben Ridder.

Han forklarer, at han ikke har kendskab til, at nogen fra klubben skulle have oplevet noget ubehageligt ude på ruten.

»Vores medlemmer er også ærgerlige over det her, men jeg har ikke indtryk af, at de er utrygge ved at køre ude på sporet,« siger formanden og tilføjer:

»Desværre har vi jo set fra andre historier rundt omkring i landet, at folk har trukket snore hen over sporet eller lagt sømbrædder ud. Så vi er selvfølgelig ekstra opmærksomme derude. Det vil vi være.«

Torben Ridder understreger, at man gør meget i klubben for at tale om, hvordan man skal opføre sig, når man kører i skoven, og hvad man skal gøre, når man møder folk, der går på sporene.

»Så vi er absolut ikke ude på at genere nogen,« siger han.

Der er dog også mange andre, der cykler rundt derude.

»Det er jo klart, at hvis der er nogen, der ifører sig cykeltøj og kører på mountainbike, så tænker folk nok, at så er de medlem af cykelklubben. Der er jo rigtig, rigtig mange andre, der også kører rundt derude,« siger han.

Det er endnu uvist, hvem der satte skiltet op.

Sagen er nu blevet meldt til politiet.

»Jeg håber, det er tomme trusler,« siger Torben Ridder.