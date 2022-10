Lyt til artiklen

En borger slog lørdag alarm til politiet, efter vedkommende havde set en noget uventet salgsannonce.

For pludselig dukkede personens stjålne cykel op på skærmen.

Men det var langt fra den eneste stjålne cykel, der dukkede op på annoncen. Den ledte nemlig Københavns Politi til flere fund af stjålne cykler.

Ifølge TV 2 Lorry, er to mænd på 20 og 28 år nu sigtet for tyveri og for groft hæleri af mere end 100 cykler til en samlet værdi af 500.000 kroner.

Københavns Politi oplyser, at det er en blandet mængde cykler, de er kommet på sporet af – både de dyre og de helt almindelige cykler.

Udover den store mængde cykler, har politiet også fundet, hvad de mener, kan være regnskaber for øvrige cykelsalg.

Hvis man har fået stjålet sin cykel, så opfordrer den centrale efterforskningsleder i sagen, Anders Frederiksen, til, at man melder sin cykel stjålet i politiets register.

»Nogle gange står vi med cykler, som vi ved, er stjålne. Men hvis de ikke er anmeldte, så kan vi have sværere ved at løfte bevisbyrden. Det er ikke alle de cykler, vi har fundet her, der er meldt stjålet,« siger han til TV 2 Lorry.