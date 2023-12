Fyns Politi har 30. december lavet en større aktion på Nyborgvej i Odense.

I forbindelse med den igangværende efterforskning, så blev fem personer blev anholdt mistænkt for forsøg på bombesprængning.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

To af de anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Svendborg den 31. december 2023 klokken 13.30.

'Begge personer er sigtet for i forening med flere gerningsmænd at forsøge bombesprængning ved at have placeret plastik sprængstof på Nyborgvej i Odense den 30. december 2023 klokken 03.30.'

Fyns Politi har ikke yderligere kommentarer til den igangværende efterforskning.

Hvor på Nyborgvej, vides ikke.

B.T. følger sagen.