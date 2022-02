Tidligt lørdag morgen gjorde passagerer i toget mellem Køge og Hillerød et uhyggeligt fund.

»Vi gik op til ham for at vække ham, og opdager med det samme, at der noget galt og ringer til ambulancen og politi,« skriver en læser til B.T. kort efter klokken 07.00.

Sammen med andre passagerer fik han vendt manden, men kunne konstatere, at han var helt blå i hovedet.

De forsøgte at give ham livreddende førstehjælp, men det hjalp desværre ikke.

Vagtchef ved Nordsjællands Politi David Buch bekræfter episoden og forløbet.

»Nogle passagerer opdagede en livløs mand i toget. Senere konstaterede man, at han var død,« siger han.

Manden var iført hospitalstøj, men man ved endnu ikke, om og eventuelt hvor manden var indlagt.

»Vi arbejder på at klarlægge, hvad der er sket. Der er intet, der ser ud til, at han har været udsat for en forbrydelse,« siger vagtchefen,

Manden blev 41 år, og hans pårørende er underrettet.