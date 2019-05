Fundet af en død person i voldgraven ved Fredericia har fredag morgen udløst heftig aktivitet hos Sydøstjyllands Politi.

»Vi fik kl. 7.18 en anmeldelse fra en forbipasserende, der havde opdaget den døde person. Og derfor er vi selvfølgelig med det samme gået i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder,« siger vagtchef John Skjødt fra Sydøstjyllands Politi til B.T.

Den døde person blev fundet i området ved 6. Julivej og Hugo Mathiesensvej, og der blev med det samme sendt både politifolk og ambulancelæge til stede, men der var ingen mulighed for at redde personens liv.

Politiets vagtchef ønsker foreløbig ikke at oplyse køn eller omtrentlig alder på den dødfundne.

»Umiddelbart synes der ikke at være noget, som peger på, at dødsfaldet skulle skyldes en forbrydelse.«

»Det kan vise sig at være ganske fredeligt. Der er ikke aktuelt nogle personer, som er meldt savnede, men vi undersøger naturligvis rutinemæssigt, om der er nogle nærliggende institutioner, der måske ikke har haft kontakt med en beboer her til morgen,« tilføjer vagtchef John Skjødt.

Det er kun et par uger siden, at der også blev fundet en livløs person i voldanlægget ved Fredericia. Det viste sig, at der var tale om en 60-årig kvinde fra Fredericia. Efter at kvindens lig var blevet obduceret, stod det klart, at hendes død ikke var resultat af en forbrydelse.