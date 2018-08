En familietragedie har fundet sted i Vig, hvor en 84-årig mand tilsyneladende har skudt og dræbt sin 81-årige kone og derefter sig selv. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Parret blev fundet i deres bolig mandag morgen af medarbejdere fra hjemmeplejen, der slog alarm til politiet. Både manden og kvinden var døde, da redningsfolk nåede frem til stedet.

Ved ligene blev der fundet et skydevåben, og efter undersøgelser har efterforskere, Rigspolitiets kriminalteknikere og en retsmediciner konkluderet, at manden formentlig har skudt kvinden og efterfølgende begået selvmord.

»Kombinationen af skaderne på ofrene, skydevåbenets placering og de tekniske spor, som er samlet sammen på parrets bopæl, gør, at vi konkluderer, at der er tale om et drab og et selvmord,« siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, til B.T.

Ifølge politiet havde manden jagttegn og derfor adgang til skydevåben på sin bopæl. Politiets vurdering er, at manden og kvinden er blevet dræbt med et langriflet våben, som er ejet af den 84-årige mand.

'Politiet betragter sagen som en familietragedie, idet intet tyder på, at andre end de to nu afdøde har været impliceret i hændelsen. De pårørende til begge parter er i løbet af dagen blevet underrettet om sagen,' skriver politiet i døgnrapporten.

Ligene er nu blevet bragt til Retsmedicinsk Institut, hvor de vil blive obduceret på torsdag.