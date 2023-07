Flere personer ringede sent tirsdag eftermiddag 1-1-2 efter at have set et slagsmål på åben gade i Holbæk.

Her var der opstået tumult mellem fire personer, der også råbte og skreg ad hinanden.

Ved ankomst til Brogade mødte politiet to mænd og to kvinder i alderen 18 til 52 år. Alle boede de i Holbæk Kommune. Alle havde de en familiær relation til hinanden.

Hurtigt stod det klart, at en intern strid havde ført til, at de var røget i slagsmål.

I døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi lyder det, at ingen af personerne kom alvorligt til skade under slagsmålet.

To af dem fik dog et par smårifter.

Som følge af tumulten valgte politiet at sigte de fire personer for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

De vil nu hver især få en bøde, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.

