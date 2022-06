Lyt til artiklen

To brødre fra Odense kommer til at fejre deres kommende fødselsdage i fængslet.

De har for nylig fået domme ved Retten i Odense for organiseret handel med narko. Brødrene, der er 23 og 30 år, har fået henholdsvis tre et halvt og fire års fængsel for handel med kokain og hash.

Det fortæller National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Også brødrenes svoger er dømt i den samme sag. Svogeren blev idømt ti måneders delvis betinget fængsel for hæleri og handel med hash.

Fætteren til de to brødre var også tiltalt i sagen, men blev frifundet for handel med hash og kokain, men dømt for tre andre forhold.

»Jeg er overordnet tilfreds med rettens afgørelse, dog forundret over frifindelsen,« siger specialanklager fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) Lise Hebsgaard.

Tilbage i foråret 2020 havde politiet mistanke om, at den 23-årige bror var involveret i organiseret narkokriminalitet, og havde derfor en interesse for ham og hans bopæl i udkanten af Odense.

I forbindelse med efterforskningen mente politiet dog at kunne knytte begge brødre og deres 23-årige fætter til handel med i alt 650 gram kokain, ligesom svogeren viste sig at være interessant i sagen.

Politiet anholdt de fire mænd på hver deres adresse i juni 2020.



Brødrene og deres fætter blev varetægtsfængslet – sigtet for organiseret handel med narkotika.

Efter grundlovsforhøret samme dag lykkedes det den ældste bror at flygte fra politiet. Han blev senere anholdt i Bulgarien og udleveret til Danmark til strafforfølgning. Han blev i forbindelse med sagen også dømt for at flygte fra politiet.

»Dommen er resultatet af en målrettet og grundig efterforskning og endnu et eksempel på, at samfundet tager organiseret narkohandel alvorligt og straffer det hårdt,« lyder det fra Lise Hebsgaard, der er specialanklager i National enhed for Særlig Kriminalitet.

I forbindelse med sagen blev der fundet i alt 668.000 kroner i kontanter og ni Rolex-ure hos den ældste bror og svogeren.

Pengene og urene blev konfiskeret i forbindelse med dommen.