Det var et tip, der gjorde Fyns Politi opmærksom på en større forsamling under coronanedlukningen i maj.

Seks personer er tirsdag formiddag idømt bødestraf for at overtræde forsamlingsforbuddet under coronanedlukningen, skriver fyens.dk.

Fem skal hver betale en bøde på 2500 kroner, men den sjette skal betale 1250 kroner, da han som studerende får bøden halveret.

Den 26. maj var de samlet ved Nordstrandens græsareal ved Marinavejen i Kerteminde. Da politiet ankom til stedet, mente ordensmagten, at der var mere end ti personer samlet på det pågældende tidspunkt.

De seks personer deltog i en familiesammenkomst, skriver fyens.dk.

Tilbage i maj måtte forsamlinger ikke bestå af mere end ti personer.

