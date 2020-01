Det var ikke alle, som fik muligheden for at nyde fyrværkeriet på himlen nytårsaften. I stedet oplevede flere at få skudt raketter, bomberør og batterier efter sig i stedet.

Sådan endte aftenen også for en kvinde, som bor på Nordvej i Helsingør, hvor en gruppe unge fra boligområdet satte hende og adskillige små børn i fare.

»Nogle af børnene fra vores opgang stod og kastede med knaldperler, da de pludselig peger et bomberør mod os,« fortæller hun.

»Vi blev alle ramt og kunne mærke det på benene og jakkerne, men vi kunne ikke komme væk fra det.«

Unge har kastet kanonslag op på en altan, som efterfølgende er brudt i brand. Foto: Privatfoto Vis mere Unge har kastet kanonslag op på en altan, som efterfølgende er brudt i brand. Foto: Privatfoto

Hun fortæller, at gruppen af beboere i opgangen forsøgte at flygte ind i opgangen og væk fra de farlige eksplosioner, som blev affyret direkte mod dem.

»Men så begyndte de at skyde ind mod opgangen og vinduerne. Jeg var virkelig bange for at komme til skade.«

Som beboer i samme boligområde som de unge ønsker hun at være anonym. I øjeblikket var hendes største bekymring dog for børnene, som i flere tilfælde ikke havde beskyttelsesbriller på og derfor kunne komme slemt til skade.

Hendes ubehagelige oplevelse kulminerede klokken 00.30, hvor de unge angreb dem med fyrværkeri, men det var allerede begyndt at eskalere i området flere timer tidligere.

Den voldsomme oplevelse er ikke enestående for nytårsaften rundt om i landet. Tidligere har B.T. beskrevet, hvordan unge med bomberør og kanonslag forvandlede Holmbladsgade på Amager til en decideret krigszone. Det samme skete i dagene op til årsskiftet på Nørrebro, hvor en tilfældig cyklist blev ramt af fyrværkeri.

Det er heller ikke enestående for beboerne i lige netop dette boligområde i Helsingør. Det sker hvert år, fortæller kvinden, som bor i Helsingør-boligområdet Nøjsomhed, der ligger på ghettolisten. Hver gang underrettes politiet, men det fortsætter alligevel igen året efter. Ved årsskiftet endte det denne gang også med ild i flere altaner i området.

»I december skete det løbende, at de kastede kanonslag op på folks altaner, som der gik ild i,« fortæller hun.

Nytårsaften kastede gruppen af unge på mellem 12-17 år også kanonslag under biler i området. Det var sådan, at det begyndte kort før midnat, hvorefter drengene vendte deres batterier og bomberør mod de familier og beboere, som stod og overværede fyrværkeriet på himlen.

Brand i beboelsesejendom efter unge har kastet fyrværkeri op i en altan. Vis mere Brand i beboelsesejendom efter unge har kastet fyrværkeri op i en altan.

»Det er skræmmende, når raketterne flyver og eksploderer over hovedet på en. Jeg frygter, at de kan ramme mig næste gang,« siger den kvindelige beboer.

Nordsjællands Politi bekræfter, at de klokken 01.05 nytårsnat var på stedet, hvor de uden held forsøgte at fange de unge, som var blevet anmeldt. I stedet vil de sammen med SSP følge op på sagen i den kommende uge for identificere dem og tale med deres forældre

Hos det kriminalpræventive samarbejde i Helsingør Kommune har man endnu ikke indsamlet alle erfaringer fra nytårsaften og kan derfor ikke bekræfte eller afkræfte beboerens oplevelse.

»Jeg er ked af at høre, at det skulle være foregået sådan,« siger SSP-leder Mikkel Müller og fortsætter:

»Det er ikke et billede, som jeg generelt kan genkende, men det er beklageligt, hvis der har været unge, som ikke kan håndtere fyrværkeri ordentligt.«

Han er bekendt med, at der har været en altanbrand i området, men fortæller, at der derudover har været positive tilbagemeldinger fra beredskab og politi.

»Jeg har ikke indtryk af, at der har været noget, som er vildere end normalt, men der er er altid nogle få unge, som har svært ved at administrere fyrværkeri.«

I kommunen har SSP sammen med blandt andre politiet indført en række præventive tiltag i forbindelse med netop brugen af fyrværkeri til nytår.