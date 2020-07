Politiet har fundet borger, hvis familie meldte ham savnet.

Politiet i Midt- og Vestjylland bad tidligere lørdag offentligheden om hjælp til at finde en bil og dens fører.

Det oplyste politikredsen på Twitter.

Politiet uddybede over for B.T., at familien til føreren, en mand, var bekymret for hans ve og vel.

Lørdag eftermiddag er der heldigvis gode nyheder.

Bilen og føreren er fundet - begge i god behold, skriver Midt- og Vestjylland Politi.

Føreren var sidst set i byen Nymindegab i Vestjylland.

Han er nu blevet fundet i et skovområde ved Oksbøl.