Familien til den 17-årige Holger, der har været forsvundet siden oktober, er dybt berørte. Særligt julen var hård at komme igennem, fortæller Holgers mor, Birthe Røddik Nielsen.

»Det er ikke sjovt at tænke på, hvor han er, og hvad der er sket. Uvisheden er den værste.«

Sådan lyder det fra Birthe Røddik Nielsen, der ikke har hørt fra sin søn i over tre måneder.

Den 17-årige Holger er sidst set i Ungdomshuset på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter 30. oktober først på aftenen.

Birthe Røddik Nielsen har ikke set ham siden torsdag den 26. oktober, hvor han forlod familiens hjem i Viby, uden hverken mobiltelefon, pas eller kreditkort. Han har heller ikke været på sociale medier siden den dag.

Særligt julen, hvor familier normalt samles, var hård, fortæller Birthe Røddik Nielsen.

»Det var ikke sjovt at holde jul uden sin søn. Det er det, man skal i julen. Det var rigtig slemt,« siger hun.

Familien har ingen anelse om, hvorfor Holger kunne finde på at stikke af.

»Vi ved ikke, hvorfor han er væk. Det er ganske forfærdeligt. Vi håber rigtig meget, han dukker op. Det er lang tid, han har været væk, så vi kan ikke lade være med at tænke, at der kan være sket ham noget,« siger hun og kommer med en opfordring:

»Der må være nogle, der har set ham, efter han tog fra Ungdomshuset. Også selv om han ligner mange andre danske drenge. Han taler rigtig godt engelsk og vil ikke være bange for at tage udenlands,« siger hun.

Beskrivelse af Holger Dansk

178 cm høj

Almindelig til muskuløs af bygning

Iført lysebrune fløjlsbukser og lysebrun skotskternet skjorte

Medbringende sovepose Kilde: Østjyllands Politi

Tidligere i dag var Christian fra tv-programmet 'Årgang 0's forældre, Mogens og Tina Elhauge, ude og bede offentligheden om hjælp til at finde Holger. De er nære venner af Holgers familie, og Holger har flere gange medvirket i 'Årgang 0', blandt andet under familiefester og ferier.

Christian Elhauge fra 'Årgang 0'. Foto: Foto: TV2/Camillahey.dk Christian Elhauge fra 'Årgang 0'. Foto: Foto: TV2/Camillahey.dk

Hos politiet arbejder man ud fra, at Holger stadig befinder sig i København.

»Det er forholdsvist nemt at putte sig i København, hvis man ønsker at holde sig under radaren. Så umiddelbart tror vi, at han gemmer sig et sted i hovedstaden, hvis han da ikke har fået et lift - måske med en lastbilschauffør - til Sverige,« siger politiassistent Steffen Rousing til TV 2.

Politiet of familien opfordrer til, at man henvender sig på 114, hvis de har set Holger, har givet ham et lift, eller på anden vis har været i kontakt med ham.