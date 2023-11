Den 17-årige Farhad Tober nåede at være efterlyst i halvandet år, før han blev genforenet med sin familie i Tyskland.

Her lød meldingen, at familien ikke ønskede at komme tilbage til Danmark, men i stedet ville søge asyl i Tyskland.

»Han vil ikke tilbage til Danmark,« lød det kontant fra familien.

Men efter 10 dage i Tyskland har familien sadlet om og er altså nu vendt hjem til det blå hus i Grejsdalen i Vejle, som blev omdrejningspunktet i DR-dokumentaren 'Forfulgt af politiet.'

Det bekræfter Farhads onkel, Hefkr Ibrahim, over for B.T.

Det skyldes ifølge onklen først og fremmest, at specialpatruljen med civilklædte betjente er blevet nedlagt efter beretninger om voldelig adfærd.

»Men så begyndte politiet også at skabe rygter om, at det var på grund af tvangsfjernelse, at Farhad var forsvundet. Så for at modbevise, at det på ingen måde er rigtigt, så er de taget hjem igen,« slår onklen fast.

Rygtet om tvangsfjernelse var en oplysning fra eftersøgningssagen, som Sydøstjyllands Politi har understreget, de ikke har haft mulighed for at validere.

»Sydøstjyllands Politi har ved svaret på ingen måde vurderet på, om oplysningerne fra eftersøgningssagen måtte være korrekte eller ikke,« lød det i et svar til B.T.

Hefkr Ibrahim lægger heller ikke skjul på, at forløbet har taget hårdt på Farhad.

»Han går overhovedet ikke ud hjemmefra, og han er ikke tryg,« lyder det.

»Vi er ikke trygge. For man ved ikke, hvad politiet kan finde på.«

Men giver det så mening, at I er taget tilbage til Danmark?

»Ja, for vi kan ikke blive ved med at tage frem og tilbage,« forklarer onklen.

Så det er ikke fordi, I har fået afvist ansøgningen om asyl?

»Nej, for det kan tage lang tid at behandle sådan en ansøgning.«

Siden DR-dokumentaren er enkelte betjente blevet udsat for så alvorlig en chikane og trusler, at politiet har måtte genhuse to betjente sammen med deres familier. En chikane, justitsminister Peter Hummelgaard (S) har kaldt »dybt uacceptabel.«

Siden specialpatruljen blev nedlagt, har også 200 politifolk i Vejle erklæret mistillid til politidirektøren.

Erklæringen om mistillid førte til, at der blev indkaldt til krisemøde i politikredsen, hvorefter politidirektør Jørgen Abrahamsen erkendte at have været uklar i sin kommunikation.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.