»Selvom han er sigtet, så tror jeg simpelthen ikke på det.«

Ordene kommer fra et nærtstående familiemedlem til den 26-årige mand, der tirsdag blev varetægtsfængslet for medvirken til den koldblodige likvidering på Pusher Street i slutningen af august.

Ifølge kilden er familien dybt rystet.

»Han er bare det bedste menneske, og jeg tror simpelthen ikke på det, selvom han er sigtet. Der må være noget forkert i det,« slår familiemedlemmet fast.

»Vi er alle kede af det, og vi er alle i chok. Det er noget, vi snakker om, men vi er også rigtig bange. Vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske.«

Konkret er den 26-årige mand mistænkt for at have spillet en rolle, da et 30-årigt Hells Angels-prøvemedlem 26. august ved Stjerneskibet på Christiania blev dræbt af adskillige skud affyret af to maskerede pistolmænd.

Den 26-årige mand er foruden medvirken til drabet på rockeren også sigtet for medvirken til drabsforsøg på fire umiddelbart tilfældige ofre samt ulovlig besiddelse af tre skydevåben. Han nægter sig skyldig i alle forhold.

Da grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, er det endnu uvist, hvilken rolle politiet mener, den 26-årige mand konkret har spillet.

»Det er så stor og alvorlig en sigtelse, der er jo noget om det. Men jeg bare stensikker på, at han ikke kunne finde på at gøre de her ting. Men jeg kan jo selvfølgelig ikke vide det.«

»Jeg er jo ikke ham, så jeg kan ikke vide det hele. Jeg ved bare, han er en rigtig god dreng med et godt hjerte, og vi har alle et tæt og godt forhold i familien.«

Da der er nedlagt navneforbud i sagen, er det kun i begrænset omfang, at vi kan beskrive den sigtede nærmere. Men ifølge kilden er den 26-årige gift og har et arbejde. Kilden beskriver familiens bånd som tæt, hvor medlemmerne dagligt er i kontakt.

»Vi har et stærkt familiebånd, og derfor ved jeg også, at han aldrig ville udsætte os som familie for det her.«

»Jeg er med på, det er noget, man skal sige, men vi kommer virkelig fra en god familie. Vi er alle uddannede og har et godt liv sammen. Vi har styr på vores ting. Det er så chokerende.«

Hvordan det er kommet så langt ud, at den 26-årige mand nu er sigtet og fængslet i sagen, kan familien derfor på ingen måde forstå.

»Men der er en ting, jeg er stensikker på. Han kunne aldrig finde på at være med til at tage et andet menneskes liv. Det er langt fra den måde, vi er blevet opdraget på.«

Det er politiets opfattelse, at drabet er sket som led i den verserende konflikt mellem HA og den forbudte bande Loyal to Familia. Men familien kan ikke nikke genkendende til, at den 26-årige mand skulle være en del af LTF.

»Det giver ikke mening i mit hoved. Når vi som familie snakker eller hører om nogle, der blive skudt eller generelt bander, så er vi dem, der taler dårligt om det. Så jeg kunne slet ikke forestille mig, at han er med i den bande, eller at det er noget, han færdes i.«

Medgerningsmænd fortsat på fri fod

Det 26-årige bandemedlem er nu den tredje fængslede i drabssagen. Først blev en 18-årig sigtet for at have bistået i planlægningen før og efter likvideringen af rockeren.

Nogle dage senere blev et 28-årigt LTF-medlem anholdt og sigtet for at have været den ene af de to gerningsmænd, der affyrede de dræbende skud.

Alle nægter de sig skyldige i de rejste sigtelser.

Ifølge politiet er der fortsat en eller flere uidentificerede medgerningsmænd på fri fod. Blandt andet den anden maskerede mand, der affyrede skud på Christiania.

Siden drabet på Christiania har politiet indført flere tiltag for at forhindre en yderligere eskalering af konflikten mellem HA og LTF.

Blandt andet har politiet lukket syv rocker/bande-tilholdssteder, ligesom der er indført skærpede strafzoner og etablering af to visitationszoner.

B.T. har fået aktindsigt i Københavns Politis begrundelse for visitationszonerne. Heri lyder det blandt andet:

'Den ene gruppering holder til omkring Indre Nørrebro samt området omkring Holmbladsgade på Amager, og den anden gruppering holder til på Ydre Nørrebro/Nordvest og Siljangade på Amager. Begge grupperinger færdes desuden på Christiania, hvor de er en del af det organiserede hashsalg.'

Desuden beskriver politiet, at det konkret er tre voldelige hændelser, der har ført til visitationszonerne. Nemlig drabet på Christiania, en brand i en opgang på Nørrebro og et voldsomt overfald i Møllegade Nørrebro.

