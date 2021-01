Lørdag aften var der knivstikkeri i Helsingør. I første omgang tydede alt på, at der var tale om en form for bandekonflikt.

Men det viser sig nu, at knivstikkeriet bunder i en familiefejde i byen.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Flere af de involverede har godt nok en relation til banden Loyal to Familia, men det er altså stridigheder mellem to familier i boligkvarteret Nøjsomhed, der har ført til knivstikkeriet lørdag aften, skriver mediet.

Knivstikkeriet fandt sted på Oldenvej i Kvistgård, da politiet kom derud, var der en bil, der stak af fra stedet, men som senere blev stoppet lidt uden for Frendensborg.

I bilen var der to mænd, som begge blødte fra en arm efter knivstik. En yderligere person blev også fundet såret på Oldenvej. De tre sårede er 33, 36 og 41 år og fra området.

De blev alle tre behandlet for deres skader på skadestuen.

»Vi ved stadig ikke med sikkerhed, hvad der er blevet stukket med, men vi er bekymrede for, at sammenstødene mellem familierne kan blusse op igen, og vi gør, hvad vi kan for at hindre det,« siger politikommissær Martin Holm-Knudsen fra afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Nordsjællands Politi til Helsingør Dagblad.

Politiet kan til mediet ikke oplyse noget om motivet til den her familiefejde.