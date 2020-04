En mand får en tidsubestemt straf, efter han er blevet kendt skyldig i drabet på sin kone.

En 39-årig mand er fredag ved Retten i Roskilde blevet idømt forvaring for i 2018 at have dræbt sin kone samt for vold mod hende og parrets tre børn.

Manden, som er pakistansk statsborger, bliver også udvist for bestandigt.

Derudover mister han retten til at arve konen, og han får heller ikke del i forsikringerne eller pensionerne i forbindelse med hendes død.

Han er tidligere på dagen kendt skyldig i at have udsat sin kone for grov vold i ti år frem til hendes død i oktober 2018 på skiftende adresser- blandt andet i familiens hjem på Midtsjælland.

Retten slog desuden fast, at kvinden i to måneder op til sin død blev udsat for systematisk mishandling, hvor hun blev slået med blandt andet et aluminiumsbat, en skruemaskine og med bagsiden af en økse.

/ritzau/