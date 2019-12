Københavns Politi er massivt tilstede tæt på Husum Station lørdag eftermiddag.

Politikredsen leder efter den 56-årige familiefar Ragnar Haug, der ikke er set siden torsdag omkring 19-tiden.

Københavns Politi fortæller, at Ragnar Haugs familie kom hjem til deres fælles hjem, men at faderen ikke var nogen steder at se.

Og umiddelbart skulle der ikke være nogen grund til, at han var bortgået.

»Vi holder alt åbent lige nu, men vi kan bare ikke finde ham, og der er intet sygdomsbillede eller gammel historik,« siger vagtchef hos Københavns Politi, Henrik Svejstrup.

Ragnar Haug beskrives som 56 år gammel, cirka 185 centimeter høj, spinkel af bygning og med gråt kort hår.

B.T.'s journalist var omkring klokken 13.00 tilstede ved Husum Station, og hun oplyser, at et stort område var afspærret, og at der var mange politibiler.

Desuden var der også flere hunde i området.

Hvis du tror, at du har set Ragnar Haug, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.