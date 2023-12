Omstændighederne og detaljerne i sagen om, hvordan engelske Christian Marriott døde, er på mange måder foruroligende.

Den 46-årige familiefar trådte til, da han så en bevidstløs kvinde, men det skulle ende med at koste ham livet.

Familiefaren, der var ude at gå med sine to sønner og sin kone i den engelske by Sheffield onsdag eftermiddag klokken 14, efterlod nemlig sin familie for at hjælpe den bevidstløse kvinde, da han blev påkørt af en bil og omkom. Det skriver BBC.

En 23-årig mand er sigtet for mord, og en 55-årig mand er sigtet for mordforsøg.

Flere medier beretter, at kvinden, der lå bevidstløs på jorden, havde været involveret i en konflikt ved et lokalt bryllup.

Naboer, der var vidner til noget af det, der skete, så, at der var udbrudt tumult og voldelige tilstande.

Og situationen resulterede altså i, at den 46-årige Marriott sammen med flere andre, der havde samlet sig i en flok, blev ramt af bilen.

»Det her er en fuldkommen hjerteskærende sag, hvor en god samaritaner, som trådte til for at hjælpe en fremmed i nød, mistede sit liv,« siger politikommissær Andrew Knowles til BBC.

Kvinden, som Marriott ville hjælpe, ligger stadig på hospitalet og er i livsfare.

Blandt de andre, der blev ramt af bilen, var en jordemoder, som også tilfældigvis kom forbi og ligeledes trådte til for at hjælpe.