En 43-årig familiefar skal tre måneder i fængsel.

Det skal han, fordi han sammen med en række medsammensvorne har gjort både film og serier ulovligt tilgængelige på nettet for op mod 23.000 brugere.

Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Den 43-årige mand var en del af ejekredsen bag fildelingstejensten asgrd.org og nordicbtis.eu, og de to tjenester er omdrejningspunktet i et større sagskompleks.

I sagen er en 50-årig mand fra Middelfart allerede blevet idømt fire måneders fængsel i juni 2021 ved Retten i Odense. Han var den første af flere bagmænd, der modtog sin dom.

»Det er tilfredsstillende, at vi med dommen får stillet endnu en bagmand til ansvar for sine handlinger – denne gang den it-kyndige koder af fildelingstjenesten,« siger Christian Raaholt Hahn, der er anklagerfuldmægtig hos National enhed for Særlig Kriminalitet, i pressemeddelelsen.

Yderligere fem formodede medgerningsmænd skal for retten i samme sag i løbet af 2022.

Det vurderes, at der på de to hjemmesider er blevet gjort omkring 27.000 ulovlige filer tilgængelige. Blandt andet var den oscarvindende film 'Druk' at finde på hjemmesiderne til fri afbenyttelse.