Ghislaine Maxwell, højre hånd til den dømte sexforbryder Jeffery Epstein, sidder lige nu fængslet under meget hård bevogtning i en isolationscelle i Brooklyn.

Det er til stor sorg for hendes mand og stedbørn, der mildest talt var chokeret, da Maxwell blev arresteret. Nu vil manden betale millioner af dollars for at få hende ud til jul, viser en ny rapport ifølge Daily Mail.

Hele 25 millioner dollars er hendes mand, Scott Borgerson, villig til at betale. Derudover supplerer hendes søskende med 5 millioner dollars. Samlet set giver det lidt over 184 millioner danske kroner.

For både Ghislaines Maxwells mand og hans to børn, en 13-årig dreng og en 10-årig pige, er det nemlig utrolig vigtig at få hende hjem til jul.

De har nemlig levet side om side med deres far og Ghislaine Maxwell i fuld harmoni. Indtil det hele brød sammen.

Det fortæller Brian Basham, der er en ven gennem mange år til Ghislaine Maxwell.

»Scott er knust, og det samme er hans børn. For Ghislaine har været deres reservemor,« siger Brian Basham.

Faktisk har børnene været så kede af det og forstyrret af den store opmærksomhed på sagen, at de er blevet taget ud af skolen.

Og nu vil de altså have hende hjem til jul mod en betaling på over 184 millioner danske kroner. Den anmodning vil blive sat for en dommer i de kommende dage.