En familie i Ribe fik sig noget af en overraskelse, da en bil pludseligt kørte ind i deres hus.

Familien lå og sov, da ulykken skete.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Familien, der bor på Hillerupvej i byen, vågnede pludseligt natten til søndag ved, at en personbil påkørte deres hus.

Ribe: Familie på Hillerupvej vågnede pludseligt, da en personbil påkørte huset. Føreren af køretøjet mistede herredømmet i et Y-kryds og fortsatte ind i huset. Heldigvis kom ingen tilskade. #politidk pic.twitter.com/zZOf5CJ3Js — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 24, 2020

Føreren af bilen havde mistet herredømmet i et kryds - og derefter var bilen fortsat ind i huset.

'Heldigvis kom ingen til skade', oplyser politiet.

Politikredsen har på Twitter delt et billede fra ulykken.

På billedet kan man se, at den mørke bil både har ramt et mindre træ og siden af huset, hvor et vindue er blevet ødelagt.