53-årige Nikolaj er ikke set siden tirsdag formiddag ved Værebro Centeret i Bagsværd

Og det har nu gjort hans familie urolige.

Derfor har Københavns Vestegns Politi nu udsendt en efterlysning.

Det skriver de på Twitter.

Han beskrives som 180-185 cm høj, spinkel af bygning og med kort, gråt hår og skægstubbe.

'Vi har brug for hjælp med at finde ham, da hans familie er urolig for ham,' oplyser politiet.

Har du set Nikolaj, bedes du kontakte politiet på 114.

B.T. følger sagen.