En familie var forleden udsat for en meget ubehagelig oplevelse, da de kom kørende på motorvejen over Fyn.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Familien, der består af en 66-årig far, hans hustru og deres to børn, var den 21. januar om eftermiddagen på vej mod Jylland og var i gang med at foretage en overhaling, da det hele begyndte at gå galt.

En bilist i en BMW model 320 trak pludseligt ud foran familiens bil, så de måtte bremse meget kraftigt for ikke at køre ind i den. Da den 66-årige blinkede med forlygterne til BMW'en, trak den ind til siden.

Det blev dog ikke det sidste, familien så til bilen, skriver lokalemediet. For den fulgte efter familien, lagde sig bagved, og den 66-årige fører af familiens bil følte, at de blev forfulgt.

Det endte derfor med, at han drejede af ved frakørsel 55 Aarup og Bogense – men bilisten bagved fulgte efter, tvang familien til at holde ind til siden, hvorefter bilisten stod ud af sin bil, gik hen til familiens, stak sin hånd ind gennem et halvt nedrullet vindue og hev brillerne af den 66-årige mand, hvorefter bilisten knuste dem.

Til Fyens Stiftstidende fortæller politiet, at man ved, hvem bilens ejer er – men man leder efter vidner, der kan fortælle nærmere om hændelsen.