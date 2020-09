På Frederiksberg sidder familien til den 18-årige unge mand, der fredag aften blev skudt i hovedet på klos hold, samlet.

Samlet, fordi de i fællesskab forsøger at forstå, hvorfor deres elskede familiemedlem skulle dræbes pludseligt på åben gade foran en Lidl-butik på Frederiksberg.

»Vi er knuste. Vi er alle helt knuste. Vi havde aldrig forestillet os, at sådan noget skulle ske,« siger fætteren til den 18-årige teenager.

Han udtaler sig på vegne af familien. De ønsker ikke, at den afdødes navn kommer frem, men de vil gerne fortælle om den livsglade dreng, som de på den mest ubarmhjertige måde har måttet sige farvel til.

En dreng, der inden længe ville være fyldt 19 år, og som til daglig gik i 2. g på Falkonergårdens Gymnasium, som han drømte om at færdiggøre med gode karakterer, så han kunne gøre sine forældre stolte.

»Han ville være den første af deres børn, der blev student, så han var meget opsat på at gøre dem stolte,« siger en tydeligt berørt fætter, inden han tilføjer:

»Og så var han bare en fantastisk knægt, der intet ondt havde i sig, og som altid tænkte på andre før sig selv. Det var en fantastisk egenskab, synes jeg. Og så havde han masser af interesser. Han elskede at spille fodbold, da han var lille, men som han blev ældre, var det også hans PlayStation, der optog meget af hans tid. Vi spillede også meget 'FIFA' sammen.«

Den 18-årige gymnasieelev blev skudt kort før klokken 21 foran Lidl på Dirch Passers Allé og Finsensvej på Frederiksberg. Ifølge politiet befandt han sig på stedet med nogle kammerater, da en gruppe andre unge mænd dukkede op ved stedet.

Vidner har forklaret, at de to grupper kom op at skændes, og der lød høje råb fra stedet, inden et skud blev affyret. Skuddet ramte den 18-årige teenager, der kommer fra Albanien, i hovedet. Umiddelbart efter blev han kørt til Rigshospitalet i kritisk tilstand, og i løbet af weekenden blev han erklæret død.

»En af hans venner ringede til mig og fortalte det. Han sagde, at han var blevet skudt, og min første reaktion var, at det var forfærdeligt. Jeg bad til Gud om, at han ikke var ramt nogen kritiske steder, men han var så ramt i hovedet,« lyder det fra den 18-åriges fætter.

Det vides ikke, hvad der var baggrunden for skænderiet mellem de to grupper, men politiet har understreget, at der ikke umiddelbart er noget, der peger i retning af, at drabet skulle være banderelateret.

»Vi kender ikke personerne fra det miljø,« siger vicepolitiinspektør Brian Belling til B.T.

Den 18-åriges fætter understreger også, at han ikke var relateret til nogen kriminelle grupperinger. En oplysning, som B.T. også har fået bekræftet andre steder fra.

Foreløbig er der ikke anholdt nogen i sagen, men politiet hører gerne fra vidner. Har du set eller hørt noget, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.