Det var en noget berørt familie, der sammen med resten af Danmark kunne ånde lettet op, efter en 13-årig pige efter 27 timers forsvinden blev fundet i live på en adresse i Korsør.

Samtidig blev en 32-årig mand sigtet og er nu varetægtsfængslet for at have bortført og udsat pigen for flere voldtægter med vold og trusler om vold.

Nu reagerer familien til den 13-årige pige for første gang efter onsdagens pressemøde, hvor politiet kunne oplyse, at den 32-årige mand nu også er sigtet for frihedsberøvelse, voldtægt og drabet på Emilie Meng i 2016. Derudover er han også sigtet for et tredje overfald begået mod en 15-årige efterskoleelev, der i november sidste år blev overfaldet i Sorø.

»Min klient og familien er uendeligt taknemmelige over myndighedernes og offentlighedens indsats. Ikke mindst i lyset af oplysningerne fra politiets seneste pressemøde,« udtaler familien til B.T. gennem deres bistandsadvokat, Hari Aaby Mandic.

»Lige nu er der mange tanker og følelser – de skal bearbejdes i fred og ro,« lyder det videre.

Det var 15. april, at den 13-årige pige klokken 11.30 forsvandt efter at have færdiggjort en avisrute ved Kirkerup. Det eneste spor fra hendes forsvinden var hendes cykel, taske og mobiltelefon, der blev fundet i vejkanten kun få kilometer fra hendes hjem. Et døgn senere lykkedes det politiet at finde frem til hende på en adresse i Korsør, hvor den 32-årige mand blev anholdt.

Han er foreløbig varetægtsfængslet frem til 11. maj.