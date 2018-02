En familie i Nordjylland slår alarm, efter deres syvårige barn blev forsøgt nappet af en børnelokker.

På Facebook beskriver moderen Sarah Maria Søberg, hvordan hendes syvårige søn, Mathias, kl. 13.50 søndag blev stoppet af en mandlig bilist tæt på familiens hjem i Rughaven i Vejgaard.

Den mulige børnelokker havde ifølge Sarah Maria Søberg lokket med mad fra McDonalds, mens Mathias legede i en vandpyt.



Heldigvis for syvårige Mathias løb han alt, hvad han kunne mod familiens hjem.

Nu har Sarah Maria Søberg delt den forfærdelige episode på sin Facebook-side. Her skriver hun også, at hun har meldt sagen til politiet.

Faderen til Mathias, Palle Bruun, fortæller, at episoden har haft konsekvenser.

»Jeg har ikke sovet så godt i nat, og Mathias sagde ved morgenmaden, at han stadig tænkte meget på det. Heldigvis har vi jo opdraget ham godt, så han ikke stiger ind i sådan en bil, og på hans skole har de lovet, at de vil tage en snak med eleverne om, hvad man gør i den slags situationer,« fortæller Palle Bruun til TV 2 Nord.

Nordjyllands Politi bekræfter over for TV 2 Nord, at de har modtaget en anmeldelse og oplyser, at de er i gang med at efterforske sagen.

De beskriver den mulige børnelokker som:

Brunt hår

Sort jakke

Opslaget har i skrivende stund fået over 1.300 delinger. Familien håber, at andre kan bruge opslaget som en advarsel mod, at der er en farlig mand i området.

I kommentar-feltet til opslaget er folk også forfærdede over oplevelsen.