Bilist nummer 200 million har krydset Storebæltsbroen, og bilisten modtager ti gratis ture i gave.

Nyborg. Familien Schlichting Nielsen fik lørdag formiddag en ny titel, da familien i deres bil passerede Storebæltsbroens betalingsanlæg.

Således har familien passeret broen som bilist nummer 200 million, siden åbningen af broen i 1998. Det oplyser Storebæltsbroen.

Og Nina Schlichting Nielsen og hendes to børn, Frida og Marius, kan ikke kun bryste sig af en ny titel. For med titlen medfølger også en brobizz med ti ture over broen og en tur op i en af broens pyloner.

Pylonerne rækker 254 meter op i luften, og er nogle af Danmarks højeste punkter. Turen op i pylonerne kan familien gemme til en anden dag.

Nina Schlichting og børnene blev stoppet i betalingsanlægget, hvor de fik overrakt beskeden.

- Da vi blev stoppet, blev jeg og børnene overraskede over nyheden. Bagefter tænkte vi, at det er vildt fedt. Det er jo ikke hver dag, at man bliver stoppet på denne måde, siger den heldige bilist ifølge en pressemeddelelse fra Storebæltsbroen.

Broen oplyser desuden, at der er den krølle på historien, at Nina Schlichting også var til stede, da broen blev indviet af dronning Margrethe for 20 år siden.

Efter modtagelsen af gaverne lørdag formiddag kørte familien videre til Fuglebjerg, hvor de er ved at gøre deres hus klar til salg, da de er flyttet til Nordjylland.

Storebæltsbroens nye milepæl blev rundet blot to dage efter, at broen kunne fejre sin 20-års fødselsdag den 14. juni.

Mens broen åbnede for bilister den 14. juni 1998, så passerede de første tog allerede broen året forinden.

/ritzau/