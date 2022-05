En familie med tre børn på 13, 10 og 5 år fik søndag middag et gigantisk chok.

De kørte i deres bil på motorvejen E45 på vej til Aarhus, da en en stor sten pludselig ramte forruden.

Der lød et kæmpe brag og glasskårene fløj rundt i hele bilen.

Faren kunne mærke splinterne fra glasset i hovedet, og selv den ene søn på bagsædet fik glasskår på sin T-shirt.

Her ses bilen ud fra, efter stenen havde ramt bilens forrude lige ud for førersædet. Foto: Privat. Vis mere Her ses bilen ud fra, efter stenen havde ramt bilens forrude lige ud for førersædet. Foto: Privat.

Alle var dybt chokerede, men det lykkedes faren at få bilen kørt ind på den nærmeste tankstation, hvor han ringede til politiet.

»Klokken 12:25 fik vi en anmeldelse om, at en familie bestående af far og mor og tre børn var blevet ramt af en sten i nordgående retning på E45 omkring Ejer Bavnehøj,« siger Jørn Bystrup, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Udover de mange glasskår fandt betjentene en stor sten samt jordrester fra stenen.

»Stenen er større end en håndflade. Den er nok 15 gange 15 centimeter,« siger vagtchefen.

Ved Ejer Baunehøj blev familiens bil ramt af sten. Vis mere Ved Ejer Baunehøj blev familiens bil ramt af sten.

Faren blev kørt på sygehuset, hvor han fik undersøgt, om han havde fået glasskår i øjnene, men heldigvis viste det sig ikke at være tilfældet.

Spørgsmålet er så om nogen har kastet stenen mod bilen.

»En patrulje har kørt ruten, hvor bilen blev ramt af stenen, og der er ikke nogle broer, hvor nogen kunne have kastet stenen, og der er ikke umiddelbart optaget noget video,« siger Jørn Bystrup.

Sidste år gav det meget omtale, da dansker efter dansker blev ramt af sten på motorvejen til og fra Ystad i Sverige, men her i landet har stenkast ikke på samme måde været udbredt.

Ved den konkrete ulykke forklarer vagtchefen, at en mulighed kan være, at stenen har siddet fast i dækket på en lastbil og så ved et tilfælde ramt bilruden.

»Men det er kun en teori, og der er ikke nogen oplysninger om, at føreren så nogen lastbil, inden stenen ramte ruden,« siger Jørn Bystrup.

Har I før oplevet, at en sten større end en håndflåde er røget fra dækket på lastbil og over i en bilrude, der er blevet så hårdt ramt?

»Nej, jeg er ikke bekendt med, at så stor en sten er røget fra en lastbils dæk over i bilrude,« siger vagtchefen og tilføjer:

»Det er et mysterie, hvor den sten kommer fra.«

Jørn Bystrup opfordrer da også vidner til det konkrete stenkast på E45 eller andre stenkast til at kontakte Sydøstjyllands Politi på 76 28 14 48.

Både faren og moren til stenkastet er så hårdt ramt mentalt, at de ind til videre ikke ønsker at stå frem i B.T.

Men B.T. har talt med en nært pårørende til familien og fået tilsendt billeder af bilens forrude, faren har taget.

TIP B.T. Er du blevet ramt af en stor sten, mens du var ude at køre på motorvejen eller har du set nogen kaste sten mod biler? Skriv til B.T.s journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk.