Århusvej ved Viborg var søndag formiddag spærret efter et voldsomt uheld.

Billeder fra stedet viser redningspersonale, der var i gang med en større redningsaktion på vejen.

Billederne viser blandt andet en bil, der er kørt gennem autoværnet i vejsiden og ud over en skrænt.

Bilen landede på hovedet, efter at være røget adskillige meter ned i nogle træer.

Det bekræfter vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi over for B.T.

»Der er tale om en familie, som er kørt ud gennem autoværnet og ud over en skrænt og ned i nogle træer flere meter nede,« siger vagtchef Jens Claumarch.

De umiddelbare undersøgelser på stedet tyder på, at bilen, der indeholdt en familie med to voksne og to børn, har ramt græsset i vejkanten i en soloulykke.

Der skal være tale om en 23-årig mand, som førte bilen, mens passagererne var en 38-årig kvinde, en 12-årig pige og et spædbarn.

En person reddes op fra den forulykkede bil. Foto: Brian Bjeldbak / Byrd

Det har fået bilen ud af kurs og ind i autoværnet, som ikke har formået at holde bilen på vejen, forklarer vagtchefen.

Selvom billederne fra stedet er meget dramatiske, skal der ikke være alvorligt tilskadekomne, fortæller han.

Både ambulance, helikopter og politi er på stedet.

Men helikopteren har man ikke haft behov for.

»Alle er ude af bilen nu. Og det ser ud til, de er sluppet uden de store mén. Hele familien er kørt til tjek på skadestuen, men vi får ikke brug for helikopteren,« siger vagtchefen.

Vejen er blevet åbnet igen efter den dramatiske ulykke.

B.T. følger sagen.