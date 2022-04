Der gik et sus igennem den store retssal på Paludan Müllers Vej i Aarhus, da dommer Charlotte Hove Lasthein mandag eftermiddag læste strafudmålingen op mod en 61-årig mand fra Aarhus-forstaden Lystrup.

»Ti kendes for ret: xx (den dømte, red.) straffes med fængsel i syv.«

På tilhørsrækkerne sad familie og venner til den dømte og afdøde.

Fra den dømtes venner og bekendte lød et »eeeeej nej, nej, nej« gennem salen. De var tydeligt chokeret over dommen, som et enigt nævningeting mandag eftermiddag afsage. Den afdødes familie og venner virkede mere rolige.

Den 61-årige mand er kendt skyldig i at have udøvet så grov vold mod sin 62-årige samlever en sommermorgen i juni sidste år, at hun mistede livet.

Alt sammen under skærpende omstændigheder, da hun på grund af et alkoholmisbrug var værgeløs i situationen, hvilket den tiltalte hensynsløst udnyttede.

I alt fik hun intet mindre end 22 skader fordelt på store dele af kroppen, otte af dem i hovedet.

Desuden blev den 61-årige mand, som i retten var iført klipklapper, cowboybukser og blå skjorte, kendt skyldig i at have udsat hende for vold i månederne op til den skæbnesvangre dag.

Det blev støttet af retsmedicinernes obduktionsrapport, hvoraf det fremgår, at de på kvinden også fandt 23 læsioner af ældre dato.

Manden har gennem hele sagen nægtet sig skyldig.

Straks efter at skyldsspørgsmålet blev afgjort, lød det derfor også fra hans forsvarsadvokat, at han vil anke dommen.

Derfor skriver B.T. endnu ikke hans navn, da det er uvist, om der bliver nedlagt navneforbud i sagen, når den er anket.

Det var ham selv, der ringede til en ambulance tidligt om morgenen 9. juni 2021. Ifølge hans egen forklaring fandt han hende ukontaktbar og »blødende ud af munden« på sofaen i stuen i parrets rækkehus i Lystrup, hvor hun oftest sov. Dagen efter blev hun erklæret død på Skejby Sygehus.

»Jeg gik i panik og ringede og sagde det, som det var: 'At hun lå og blødte ud ad munden',« forklarede han på den første retsdag.

Da ambulanceredderne kom, tog manden ikke med på sygehuset, men lagde sig ind i soveværelset for at sove videre, hvor politiet fandt ham en lille halv time senere og anholdt ham.

Spciealanklager Birgitte Ernst har tidligere spurgt ham, om han havde nogen idé om, hvordan de mange skader på den 62-årige kvinde var opstået. Her lød svaret: »Nej, det aner jeg ikke.«

Men da han efter anholdelsen blev undersøgt på retsmedicinsk institut, viste det sig, at han havde flere friske blå mærker og hudafskrabninger på flere fingre, på skinnebenet og på foden, og at han også havde blodlignende tilsmudsninger under neglene.

Den 61-årige er førtidspensionist blandt andet grundet et alkoholmisbrug, og samleveren, som han har boet sammen med i Lystrup siden 2011, havde også et alkoholmisbrug. Han drak øl, hun drak vodka.

Samleveren havde i løbet af foråret været på et afvænningsophold betalt af samleverens mor til en værdi af 84.000 kroner ifølge den tiltalte. På den første retsdag gav den 61-årige mand udtryk for, at det irriterede ham, at hun faldt i misbruget kort tid efter hjemkomsten. Herefter begyndte volden.

»Jeg syntes, det var noget svineri. Jeg blev skuffet over det.«

Parrets hjemmeboende søn har i retten blandt andet forklaret, at han aftenen inden moderens død hørte parret skændes, og at moderen råbte i forsvar.

På baggrund af de oplysninger sammenlagt med andre vidneforklaringer og de lægelige oplysninger mente retten, at det var bevist, at den 61-årige denne aften/nat udøvede vold mod kvinden, som på daværende tidspunkt var værgeløs, da hun blandt andet ikke kun gå på grund af sit alkoholmisbrug.

Vold, som resulterede i, at hun om eftermiddagen 10. juni afgik ved døden på sygehuset.

Udover sagens omkostninger, skal den dømte betale omkring 25.000 kroner til offerets bo og 75.000 kroner til offerets mor.

Han mister desuden retten til arv, forsikringssummer, pensioner og andre ydelser, der er et resultat af den 62-åriges død.

