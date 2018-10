Familien til en mindreårig dreng har meldt sig til politiet, fordi deres søn har forgrebet sig på to unge kvinder i sommer.

Vestegnens Politi efterlyste torsdag gerningsmanden bag et forsøg på voldtægt i Hvidovre i juni. Fredag henvendte en familie sig så med afgørende oplysninger.

Deres mindreårige dreng havde nemlig erkendt, at han var til stede, da en ung kvinde blev forsøgt voldtaget ved Avedøre Station 10. juni i år.

Drengen tilstår ikke voldtægtsforsøg, men han 'erkender de faktiske forhold,' som det hedder i en pressemeddelelse fra politiet.

Samtidig fortalte han også, at han havde antastet en ung kvinde på Langkildevej i Hvidovre 5. september.

»Drengen erkender ikke, at der var tale om voldtægtsforsøg, men han erkender de faktiske omstændigheder i sagerne,« siger politikommissær Henrik Hougaard og tilføjer:

»Selv om der fortsat forestår en del efterforskning i de to sager, er jeg er meget tilfreds med, at vi nu har kunnet kontakte de to forurettede kvinder i sagen og fortælle at gerningsmanden er fundet.

Drengen er mindreårig, og derfor er afhøringen af ham sket i samarbejde med de sociale myndigheder, som også hjælper familie i sagen.

På grund af drengens alder på gerningstidspunkterne, vil der ikke ske fremstilling i grundlovsforhør.

Politikommissær Henrik Hougaard roser drengens forældre for at tage affære.

»Jeg vil gerne anerkende, at drengens familie har rettet henvendelse til politiet i denne svære situation,« siger han.