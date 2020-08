En jysk familie har mistet alt, efter en brand brød ud i deres hjem natten til søndag.

Selvom brandfolk i timevis kæmpede for at gøre kål på flammerne, stod gården i Højrup nær Fredericia ikke til at redde.

Det skriver Fredericia Dagblad, og overfor B.T. bekræfter vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Hans Hoffensetz:

»Den er brandt godt og grundigt ned. Der er ikke noget tilbage at bo i.«

Politiet modtog anmeldelsen om branden kort før klokken et, og ved ankomst kunne man konstatere, at ilden allerede havde fået tag om den trelængede gård.

Indsatsleder Ulrik Strehle fra Trekantbrand fortæller til Fredericia Dagblad, at man i første omgang frygtede, at der opholdt sig nogen i hjemmet.

»Der var så varmt, at vi ikke kunne komme ind, og overlevelseschancen ville være nul derinde. Men heldigvis var der ikke nogen.«

Familien var, da branden brød ud, i sommerhus, men ankom i løbet af natten og blev konfronteret med det hjerteskærende syn.

Deres stuehus blev ædt op af flammerne og den ene længe led også i ilden. De havde mistet alt, var beskeden.

Gårdens dyr opholdt sig i en udendørs indhegning, og ingen af disse er umiddelbart kommet til skade.

Det er endnu uvist, hvad der har forårsaget branden. Dette vil man ifølge vagtchef Hans Hoffensetz undersøge de kommende dage.