En familie fra Seden på Fyn fik sig noget af en overraskelse, da de skulle se til deres to kaniner i baghaven.

For i buret lå begge kaniner døde.

Sådan lyder det i politiets døgnrapport ifølge Fyens Stiftstidende.

Heri står der, at kaninerne formentlig er blevet slået ihjel med en ukendt stump genstand.

Der er ikke noget, der indikerer, at et andet dyr har været på spil og slået kaninerne ihjel, for der var ingen bidemærker at se.

Politiet formoder, at kaninerne er blevet slået ihjel mellem onsdag og torsdag eftermiddag.

Ejerne har efterfølgende meldt det til politiet som hærværk.

Den kvindelige anmelder har til politiet oplyst, at hun havde set en flok unge mennesker i området, som måske kunne have noget med affæren at gøre, men det vides ikke.