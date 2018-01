Fire personer er tirsdag aften fundet døde i en sydsvensk villa.

Det skriver blandt andre Expressen.

Til avisen fortæller Stephan Söderholm fra den regionale politistation, at de fire er fundet i et hus i en mindre by nord for Malmö.

»Vi blev kaldt til en adresse i Bjärred. På adressen fandt vi fire døde,« siger han.



Politiet blev tilkaldt til adressen omkring klokken 18, efter en person havde henvendt sig til myndighederne og udtryk bekymring, fordi en af beboerne i huset ikke var mødt på arbejde. Det var således en kollega, der slog alarm.

Hvad der er foregået i huset er fortsat uklart, og politiet har kun sat meget få ord på hændelsen. Men det står sent tirsdag aften klart, at de fire døde er personer fra samme familie.

Pressetalsperson hos Skåne Politi, Ewa-Gun Westford, oplyser, at de døde er to voksne og to børn.

Om der ligger en forbrydelse bag er således også fortsat uklart.

Teknikere undersøger nu stedet.

»Vi arbejder på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det er sket, og hvorfor det er sket,« siger Stephan Söderholm.

Politiet vil hverken be- eller afkræfte, om man mistænker en forbrydelse. Men mens området omrking huset er spærret er, leder politiet ifølge Sydsvenskan ikke efter nogen gerningsmand,

Pårørende til de døde er underrettet.