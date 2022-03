En fynsk vognmandsfamilie har bedrevet systematisk og storstilet fusk med førerkort til lastbiler.

Og for det skal farens og sønnens vognmandsfirma betale en af de største bøder i danmarkshistorien.

Det afgjorde enig domsmandsret ved Retten i Odense torsdag, hvor der på baggrund af et anklageskrift på mere end 700 punkter blev afsagt dom i en omfattende sag om snyd med køre- og hviletider og førerkort.

I alt fire familiemedlemmer, mor, far, søn og morfar, blev dømt i sagen, ligesom farens og sønnens vognmandsfirma blev dømt til at betale en bøde på 2.137.000 kroner.

Derudover er faren blevet idømt en bøde på 442.000 kroner og en fængselsdom på i alt otte måneder, hvoraf seks er betingede og to er ubetingede.

Derudover har han skal han udføre 120 timers ulønnet arbejde, ligesom han har fået frataget sit førerkort og retten til at agere som transportleder.

Hans 22-årige søn blev idømt en bøde på 67.000 kroner og 100 timers samfundstjeneste, ligesom han fik frataget sit førerkort.

Moren og morfaren blev begge idømt fire måneders fængsel for at have været medvirkende til farens og sønnens fusk, men på grund af henholdsvis deres helbred og alder blev de fritaget for samfundstjeneste.

Far og søn, som begge er medejere af et fynsk vognmandsfirma, erkendte, at de havde brugt henholdsvis morens og morfarens personlige førerkort for at omgå reglerne for køre- og hviletider.

Begge får samtidig frataget deres førerkort.

Kun én gang tidligere er der i Danmark dømt i en lignende sag af omtrent samme omfang.

