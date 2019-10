Politiet modtager 1-2 henvendelser dagligt fra virksomheder, der er blevet kontaktet af falske topchefer.

Politiets landsdækkende nye center mod it-relateret økonomisk kriminalitet, LCIK, modtager 1-2 anmeldelser om dagen, hvor it-kriminelle har forsøgt at svindle store og små virksomheder ved brug af falsk identitet.

Svindlen foregår ved, at virksomhederne bliver kontaktet af falske topchefer, direktører eller advokater, der forsøger at manipulere betroede medarbejdere til at åbne kassen i den tro, at de hjælper ledelsen.

Det skriver Politiken.

- Siden vores center startede i december sidste år, har vi haft i omegnen af 500 af denne type sager, hvor 150-200 af dem er endt som fuldbyrdet svindel, siger sektionsleder Anders-Emil Kelbæk til Politiken.

Han anslår, at svindlerne i de enkelte sager er sluppet af sted med beløb fra 30.000 kroner til flere millioner.

Et af de firmaer, der har været udsat for it-kriminalitet, er it-konsulentfirmaet 2BM.

I 2017 var digitale tricktyve tæt på at slippe afsted med 600.000 kroner, der blev lokket ud af bogholderiet af it-kriminelle, der udgav sig for at være firmaets finansdirektør.

- De slog til på et tidspunkt, hvor de kunne se i den rigtige direktørs mailkalender, at han ikke ville være på kontoret.

- Det var også den falske direktør, der svarede, når bogholderne spurgte ind til overførslen, siger 2BMs administrerende direktør, Lars Bork Dylander, til Politiken.

Bliver svindlen opdaget inden for 24 timer, kan bankerne i bedste fald hente pengene tilbage.

Til gengæld er det svært at fange bagmændene, der som oftest sidder i udlandet, hvor dansk politi skal anmode de lokale myndigheder om at efterforske sagerne.

/ritzau/