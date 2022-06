Lyt til artiklen

En række borgere har de seneste dage modtaget falske sms'er fra nogen, der udgiver sig for at være fra Aarhus Kommune.

I beskeden, der er tikket ind på mange telefoner, står der:

»Aarhus Kommune har sendt dig ny post. Læs den på aarhuskommune.net«

Men nu gør kommunen opmærksom på, at det IKKE er dem, der sender beskeden ud, og du skal ikke trykke på linket i beskeden.

Aarhus Kommune forklarer i en pressemeddelelse, at de altid vil sende beskeder ud til borgere via Digital Post, hvor man skal logge på med sit NemID for at sin post.

»Vi opfordrer naturligvis til, at man omgående sletter, hvis man modtager en falsk sms,« lyder det fra kommunen.

Der florerer derudover også en anden falsk sms. I den står der, at Borgerservice har sendt ny post ud.

»Borgerservice har sendt dig ny post. Log på, og læs den på borger-service.info,« står der i beskeden.

Men denne sms er også falsk, og den bør man naturligvis også slette, siger kommunen.

Du kan få råd til, hvordan man spotter en falsk sms eller mail her.