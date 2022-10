Lyt til artiklen

Både i Nordsjælland og i Midt- og Vestsjælland er der lige nu personer, der går rundt og udgiver sig for at være politibetjente.

Det gør de for at svindle borgere til at give dem penge.

Torsdag eftermiddag skriver både Nordsjællands Politi og Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter, at der har været falske betjente på spil i deres kreds.

Politiet i Nordsjælland efterlyser i den forbindelse borgere, der har udleveret kontanter til en eller flere falske politibetjente.

Den falske ordensmagt har ifølge den ægte ordensmagt først ringet til borgere og udgivet sig for at være fra politiet.

Derefter har de sagt, at borgerne var ved at blive udsat for bankbedrageri og fået dem til at hæve sine penge for så til sidst at møde op på ofrenes adresser og tage imod pengene. De ville sætte pengene ind på en sikker konto, har de påstået.

De mistænkte er klædt sig ud som politiet med en T-shirt på, hvor der står 'Politi' – ligesom de viser et legitimationskort, der ligner politiets.

De falske politimænd har sagt til ofrene, at ofrene har tavshedspligt.

»Det kan have afholdt nogle fra at kontakte politiet eller fortælle deres familie om, hvad der er sket. Derfor beder vi nu om, at man henvender sig til os, så vi kan få så mange oplysninger som muligt og få anholdt de mistænkte,« siger politikommissær Niels Kristoffersen i en pressemeddelelse fra Nordsjællands Politi.

Han fortæller, at det rigtige politi aldrig nogensinde ville ringe og foreslå, at man hævede sine penge og udleverede dem.

Ej heller at man skulle overføre sine penge til en bestemt konto.

Man skal lægge røret på, hvis man oplever det, siger Niels Kristoffersen.

Og det samme budskab går igen i Midt- og Vestsjællands Politikreds.

På Twitter har de under hashtagget #smækrøretpå skrevet om en episode onsdag, hvor en borger blev forsøgt svindlet.

Her blev en 61-årig mand ringet op af en person, der udgav sig for at være fra politiet. Han sagde, at den 61-årige havde kørt for stærkt og skulle betale en bøde med det samme over mobilen.

Borgeren faldt dog ikke i – og smækkede i stedet røret på.