Bedre sent end aldrig. Tilbage i februar slog Københavns Politi til imod en formodet narkoliga, og i den forbindelse fandt man på en adresse på Amager et større kontantbeløb.

I første omgang troede politiet, at der var tale om ægte penge, men først senere viste det sig, at de var falske.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse. Her beskrives det, at der var tale om 385.000 kroner i falske sedler, der lå gemt sammen med en mindre mængde narkotika.

»Pengene, som ved første øjekast blev betragtet som ægte, blev beslaglagt af politiet, fordi man havde mistanke om, at de stammede fra narkotikahandel. En nærmere undersøgelse viste dog, at pengene var falske,« lyder det i pressemeddelelsen.

Foreløbig knytter politiet de falske penge til en anden sag, hvor der er anvendt falske tusindkronesedler til køb af et kostbart ur for over 220.000 kroner.

»Vi er nu i gang med at undersøge, om pengene kan knyttes til flere sager, og selvfølgelig hvor og hvordan pengene er fremstillet,« siger vicepolitiinspektør Anne Katrine Kristensen fra Københavns Politi.

To af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen med krav om varetægtsfængsling.

