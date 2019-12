Mindst 21 gange er det lykkedes kriminelle at få udstedt et falsk pas på et dansk paskontor.

Det afslører blandt andet et internt notat fra Rigspolitiet, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

I notatet fra juni 2018 beskriver politiet, hvordan det i de første fem måneder af 2018 i mindst 21 tilfælde lykkedes kriminelle at få udstedt et pas, hvor identitetsoplysningerne og pasbilledet ikke stemte overens.

I efteråret 2018 gjorde en betjent fra Østjyllands Politi Justitsministeret opmærksom på sagen.



»Jeg har kun set sager med danske statsborgere af fremmed herkomst. Den sidste sag var en person af afrikansk oprindelse, der ville have lavet et pas med et billede af en person fra Mellemøsten,« skriver betjenten i en mail til ministeriet, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af.

Men Østjyllands Politi er ikke den eneste politikreds, der har oplevet falsknerierne. Også i København, på Fyn, i Midt - og Vestjylland og i Syd - og Sønderjylland opdagede politiet sidste år pas-misbrug.



Et falsk pas kan bruges til forskellige former for kriminalitet. Den tidligere operative chef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, advarer imod alt fra ‘dokumentfalsk, id-tyveri og menneskesmugling’ til ‘terror’.

Det var blandt andet et opmærksomt canadiske grænsepoliti, der opsnappede nogle af de falske pas.

Ved sammenligning af fingeraftryk opdagede de canadiske myndigheder, at passet ikke var udstedt til den, der stod med det i hånden, selvom billedet passede.



Det er kommunerne, der står for udstedelsen af danske pas.

På baggrund af sagen har rigspolitiet kontaktet samtlige kommuner og indskærpet vigtigheden af at tjekke at personoplysninger og billede stemmer overens, før et pas udstedes.



Justitsminister Nick Hækkerup kalder sagen alvorlig.