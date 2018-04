I videoen herover fortæller Skat, hvordan du spotter svindlermails i tide.

Du har fået penge tilbage i skat, men skal lige indtaste dine personlige oplysninger først ved at følge et link i mailen fra Skat. Umiddelbart ser mailen troværdig ud, og de dejlige penge vil man jo gerne have. Men det er i stedet et snedigt forsøg på at lokke personfølsomme oplysninger og penge ud af dig fra svindlere.

Skat advarer igen danskerne om, at falske skattemails er i omløb. Det sker efter, at flere har modtaget mails fra en person, som udgiver sig for at være Skat, men bestemt ikke er det.

På Skat's hjemmeside er der en grundig vejledning i, hvordan du opdager de snedige forsøg på svindel.

Har du modtaget en fupmail og klikket på linket? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Først og fremmest slår Skat fast, at de aldrig vil bede dig om:

Dine personoplysninger

Dine konto- eller betalingskortoplysninger

At du oplyser om et beløb

Modtager du en mail med et link fra SKAT, må du ikke klikke på det, hvis du er det mindste i tvivl. På den måde undgår du at komme i kløerne på mulige svindlere. Du kan sikre dig, at et link er sikkert, ved at holde musen henover linket og se, hvilken hjemmeside, det fører til. Står der ikke skat.dk i adressen, skal du ikke klikke på linket, men omgående slette mailen.

Skat understreger også, at de helt automatisk udbetaler overskydende skat til din NemKonto. Du skal derfor ikke gøre noget selv for at få pengene - og da slet ikke oplyse dine personfølsomme oplysninger.

Hvis uheldet er ude, og du er kommet til at indtaste dine betalingskortoplysninger i den tro, at mailen var fra Skat, skal du omgående kontakte din bank. Desuden bør du holde øje med, om der bliver trukket beløb fra din konto, som du ikke har godkendt.