Henover julen er der flere personer, der har modtaget falske mails fra Ikea, der prøver at lokke penge ud af modtagerne.

BT er kommet i besiddelse af to forskellige typer af falske Ikea-mails. Du kan se den ene herunder, og den anden i bunden af artiklen:

En af de falske mails fra Ikea. En af de falske mails fra Ikea.

I begge mails skriver de, at modtageren af mailen er en blandt 2.000 heldige personer, der har vundet en lodtrækning og dermed et gavekort til Ikea på 5.000 kr. Det eneste, man skal gøre, er at følge et link, hvor man bliver bedt om at indtaste ens kontooplysninger.

Afsenderen på den ene af de to mails er 'sjensen@oncable.dk.', og den anden er fra en AOL-mail.

BT har tidligere talt med Peter Kruse, IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, der sagde, at det første, man skal lægge mærke til ved scam-mail, er afsenderen af mailen. Stemmer den ikke overens med firmaets navn, er det oftest en ondsindet mail.

Ikea advarer

På Ikeas hjemmeside advarer de mod de mange mails, der er i omløb.

'Der florerer spam mails om, at man har vundet et gavekort til IKEA på flere tusinde kroner – man skal ”bare lige” indtaste sine oplysninger. IKEA har ikke noget med disse mails at gøre. Vi advarer kraftigt imod at udlevere sine personlige oplysninger, og tager kraftigt afstand fra den slags svindel,' skriver møbelgiganten.

Ikea opfordrer alle, der får en af beskederne til straks at melde det til Forbrugerombudsmanden.

Særligt aggresive i julen

Kommer man til at taste ens oplysninger ind, skal man skynde sig at spærre ens kort og melde svindlen til banken.

»Du vil stort set altid få dine penge igen. Men du skulle helst aldrig komme så langt,« siger Peter Kruse.

Han oplyser, at de kriminelle it-bander er særligt aggressive op til jul.

»Der bliver sendt en masse phishing ud, som er mails, der har til formål at lokke kreditkortoplysninger ud af én. Der er en klar stigning op til jul, så det skal man være opmærksom på. Husk på, at de store firmaer aldrig vil spørge dig om dine oplysninger gennem en mail,« siger han.

Herunder kan du se en anden type af de falske Ikea-mails.

En anden type af de falske Ikea-mails. Foto: Dan Storm Achen En anden type af de falske Ikea-mails. Foto: Dan Storm Achen

10 gode råd om IT-sikkerhed Beskyt dig mod skadelige programmer med et antivirusprogram Hold dine enheder opdateret Undgå skadelige downloads når du besøger hjemmesider Pas på når nogen uopfordret sender dig e-mail Brug gode passwords Tag sikkerhedskopier af dine data Beskyt dine persondata Pas på flytbare medier Undgå åbne trådløse netværk Brug din sunde fornuft – og bed om hjælp hvis du er i tvivl Kilde: Digitalsikkerhed.dk