Tre kvinder udsatte søndag et ældre ægtepar for tricktyveri i deres hjem i Hyldeblomsthaven i Havdrup.

Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

'Ægteparret havde siddet og set tv, da der pludselig stod en kvinde bag lænestolen i stuen. Kvinden sagde, at hun var fra hjemmeplejen, og hun afledte ægteparrets opmærksomhed, mens to andre kvinder gik ind i andre rum i boligen,' lyder det blandt andet.

Da de tre kvinder havde forladt parrets hjem, opdagede de, at flere smykker var forsvundet – og derudover muligvis også nogle kontanter.

Midt- og Vestsjællands Politi modtog en anmeldelse fra pårørende til ægteparret klokken 18.50, hvorefter en hundepatrulje blev sendt til stedet.

Hundene fik spor fra huset, der igennem haven og frem til en offentlig sti mod Havdrup Allé, hvor sporet så stoppede. Derfor formoder Midt- og Vestsjællands Politi, at kvinderne havde et køretøj holdende her.

'Det var kun muligt at give et sparsomt signalement af den ene kvinde, som var i stuen hos ægteparret. Hun beskrives som ikke etnisk dansk med to fletninger i håret. Kvinden talte dansk,' skriver politikredsen

MIdt- og Vestsjællands Politi opfordrer derfor vidner, som har bemærket de tre kvinder i kvarteret eller har oplysninger i sagen, til at kontakte politikredsen.