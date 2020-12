Godtroende ældre ville hjælpe deres unge familiemedlemmer - men blev snydt til at udlevere penge til fremmede.

Hundredvis af opkald. Utallige løgne. Og op mod en million kroner.

En 32-årig mand forsøgte gennem otte måneder - fra efteråret 2018 til sommeren 2019 - systematisk over telefonen at narre fremmede ældre til at udlevere penge.

Flere gange lykkedes det, og samlet resulterede bedrageriet i et udbytte på over 900.000 kroner. Ofte lykkedes bedrageriet ved hjælp af en historie om, at et barnebarn, oldebarn eller en nevø havde brug for penge til en ny bil.

Manden var ikke alene. En del af svindlen begik han sammen med en 24-årig kvinde og en 25-årig mand. Alle tre er sent fredag eftermiddag blevet dømt i sagen ved Retten på Frederiksberg.

Sagens hovedperson er den 32-årige Romeo Nguyen Lam, som idømmes tre år og ni måneders fængsel. Desuden udvises han af Danmark for bestandig.

Den 24-årige kvinde - som også er den centrale gerningsmands eks-kæreste - straffes med fængsel i et år og seks måneder. Dog gøres et år af fængselsstraffen betinget.

Endelig får den 25-årige mand fængsel i et år.

Romeo Nguyen Lam har anket dommen på stedet, mens de to øvrige tiltalte har bedt om betænkningstid.

/ritzau/