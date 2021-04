Tre mænd lokkede oplysninger om NemID fra borgere over telefonen, mener politiet. To andre eftersøges.

Tre mænd er torsdag blevet anholdt for at franarre en række borgere 2,1 millioner kroner ved at udgive sig for at være fra politiet.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

20 gange ringede mændene op til folk og udgav sig for at være fra politiet. Mange lod sig narre, fordi mændene ringede fra et nummer, der slutter på 1448, ligesom politiets telefonnumre gør.

- Det er desværre en måde at snyde folk på, som vi har set tidligere, og som vi gerne vil advare imod, udtaler politikommissær Jesper Cederholm fra Københavns Politis Afdeling for økonomisk kriminalitet.

- Det kan være svært at gennemskue, når der bliver ringet fra et nummer, der minder om politiets, men selv om disse mennesker lyder troværdige i telefonen, så vil politiet aldrig bede om personlige oplysninger om bankkonti og NemID.

I telefonen er det lykkedes gerningsmændene at franarre borgerne deres personlige oplysninger. Derefter har de overført omkring 2,1 millioner kroner fra ofrenes konti, lyder politiets anklage mod dem.

Derudover er de sigtet for forsøg på bedrageri for yderligere 2,6 millioner kroner.

De tre mænd - en på 21 og to på 23 år - blev anholdt, da politiet torsdag slog til på flere adresser i Hovedstadsområdet. Politiet leder stadig efter to andre mistænkte i sagen.

- Det en alvorlig sag, hvor nogle sagesløse borgere er blevet franarret store beløb. Det understreger, hvor vigtigt det er, at man ikke udleverer den slags informationer, hvis man bliver ringet op på den måde, siger Jesper Cederholm.

/ritzau/