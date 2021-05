Omkring klokken 13 fredag eftermiddag ringede Jens Pedersens telefonen hjemme i Helsingør.

Det var politiet, som ville advare Jens Pedersen, 70 år, mod, at kriminelle var ved at lænse en af hans konti for en masse penge.

»Han ringer op fra politiet i Helsingørs nummer – 49 27 14 48 – og han lyder meget troværdig. Han fortæller, at en person er ved at hæve penge fra et af mine kreditkort, og så skulle han have nogle oplysninger fra mig: Navn, telefonnummer, cpr-nummer og NemID, så han kunne stoppe det for mig,« fortæller Jens Pedersen.

Jens Pedersen var egentlig mistænksom helt fra opkaldets begyndelse, men da hans hustru under telefonsamtalen tjekkede nummeret og kunne se, at det ganske rigtigt tilhørte Station Nord under Nordsjællands Politi i Helsingør, faldt ægteparrets parader, og Jens udleverede både cpr-nummer og NemID.

Det var dette nummer, de kriminelle benyttede for at narre Jens Pedersen fra Helsingør. Foto: Screenshot Vis mere Det var dette nummer, de kriminelle benyttede for at narre Jens Pedersen fra Helsingør. Foto: Screenshot

»Jeg talte vel med ham i omkring 20 minutter. Han talte helt almindelig dansk. På et tidspunkt stillede han mig så om til sin chef.«

»Der blev jeg mistænksom, fordi chefen brugte ordene ‘min underordnede’. ‘Chefen’ havde også en mistænkelig accent. Min kone lyttede med på samtalen, og der blev hun opmærksom, og så lagde jeg på,« fortæller Jens Pedersen.

Efterfølgende blev han forsøgt ringet op adskillige gange fra det samme nummer, men denne gang tog Jens Pedersen ikke telefonen.

I stedet ringede han med det samme til sin bank og fik lukket sit NemID og spærret sine konti.

Sådan undgår du at få misbrugt kort- og identitetsoplysninger Videregiv aldrig personlige oplysninger om dit NemID. Både dit NemID-brugernavn, NemID-kode og koderne fra dit fysiske nøglekort er personlige og må aldrig videregives.

Hvis du bliver kontaktet over telefon, e-mail eller sms, og er det mindste i tvivl om henvendelsens troværdighed, så kontakt virksomheden eller myndigheden, som afsenderen udgiver sig for at være fra, og spørg ind til henvendelsen.

Opret en kreditadvarsel på borger.dk, så du bliver advaret, hvis nogen optager lån i dit navn. Kilde: Politiet

»Og så ringede jeg til politiet for at anmelde det.«

Jens Pedersen er flov over, at han lod sig fuppe, men heldigvis nåede bedragerne ikke at udnytte hans NemID.

Han advarer nu andre mod at falde i samme fælde.

»Man skal jo aldrig nogensinde give sine NemID-oplysninger til andre. Det her er en advarsel til alle om, hvor smarte de kriminelle efterhånden er blevet,« siger han.

Flere politikredse har hen over vinteren og foråret advaret om, at kriminelle benytter sig af såkaldt spoofing, hvor de som i Jens Pedersens tilfælde ændrer visningen af det telefonnummer, de ringer fra, så̊ det er identisk med eksempelvis politiets eller bankens telefonnummer.

Politiet gør det klart, at politiet, offentlige myndigheder og virksomheder som for eksempel din bank aldrig vil bede borgere om at udlevere deres NemID-oplysninger over telefonen, mail, sms eller lignende.