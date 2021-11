Hvis du modtager et opkald fra din bank, så kan det godt være, du lige skal tjekke en ekstra gang, om det nu også er din bank.

Der er nemlig falske bankmænd på spil igen, igen, igen. B.T. Aarhus kunne rapportere om mange episoder, hvor ældre kvinder bliver snydt af mænd, der udgiver sig for at være deres bankmænd.

Og mandag var ingen undtagelse.

Østjyllands Politi modtog nemlig to anmeldelser fra ældre kvinder, der var blevet snyd og en fra en tredje, der havde nået at lugte lunten i tide.

Det første tilfælde skete omkring klokken 15, hvor en 79-årig kvinde fra Tilst blev ringet op af en mand, der sagde, der var noget galt med hendes kort.

Manden oplyste derefter, at han ville sende en mand fra banken for at hente det. Hun blev herefter også lokket til at udlevere sin kode og sit kort. Lidt efter var der hævet en del tusinde kroner fra hendes konto.

Andet tilfælde sker blot en time senere klokken 16, hvor en 74-årig kvinde fra Åbyhøj blev narret på præcis samme måde. Også her nåede gerningsmændene at hæve nogle tusinde på hendes kort.

I sidste tilfælde blev en 76-årig kvinde også fra Åbyhøj og fik samme besked. Hun meddelte dog manden i telefonen, at hun aldrig ville udlevere sit kort til en fremmed mand, og til sidst valgte svindleren at lægge på.

Gode råd fra politiet Giv aldrig koder, NemID eller kreditkortoplysninger i telefonen

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er banken, så lav et kontrolopkald ved at bede vedkommende om at oplyse sit navn og afdeling, personen er ansat i. Ring derefter selv til din bank og tjek, om personen faktisk er ansat. og om personen har haft ringet til dig.

Østjyllands Politi har set en del lignende sager for tiden, hvor ældre kvinder bliver snydt af mænd, der udgiver sig for at være fra banken eller andre myndigheder.

Politiet opfordrer til, at børn og børnebørn tager en snak med deres ældre familiemedlemmer og vejleder dem i, hvordan man undgår at blive snydt.