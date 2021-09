Østjyllands Politi fik torsdag to anmeldelser om, at falske bankmænd havde forsøgt at narre to ældre kvinder. Den ene røg i fælden.

De to kvinder fik opkald, hvor svindlerne i røret hævdede at være fra banken.

En 93-årig kvinde fra Aarhus blev om eftermiddagen ringet op af en »bankmand«, der fortalte hende, at der var blevet overført en del penge fra hendes konto, og at han skulle bruge hendes koder for at hjælpe hende.

Kvinden udleverede dog ikke nogen koder og lagde på.

En 86-årig kvinde fra Højbjerg røg dog i fælden.

Hun nåede at udlevere koden til sit dankort, da hun blev ringet op. Kort efter udleverede hun kreditkortet til en mand, som hævdede at være fra banken, da han troppede op på kvindens adresse.

Efterfølgende blev der hævet nogle tusinde kroner fra hendes konto.

De to sager kommer i kølvandet på, at Østjyllands Politi tirsdag fik flere anmeldelser om, at falske bankmænd havde forsøgt at narre 10 ældre kvinder.

I tirsdags lykkedes det de falske bankmænd at snyde en 84-årig kvinde.

Hun faldt i fælden og afleverede også sit kreditkort til en mand, der troppede og på hendes adresse efter opkaldet med den falske bankmand.

Kort efter var der blevet hævet flere tusinde kroner fra kvindens konto.